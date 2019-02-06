Помпео: Росія не зможе витіснити США з Близького Сходу

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Помпео розповів про відносини США з Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Єгиптом

Держсекретар Майкл Помпео заявив, що Російська Федерація хоче витіснити Сполучені Штати Америки з Близького Сходу, однак цього не станеться. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Fox News.

"Володимиру Путіну дуже б цього хотілося, але такого при президентові (США Дональду, - ред.) Трампі не відбудеться. Партнерства, які ми виробили на всьому Близькому Сході, є глибокими і міцними", - заявив він.

Помпео розповів про відносини США з Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Єгиптом, Йорданією та Ізраїлем.

"Всі ці країни формують важливий бастіон, щоб США продовжували захищати американців від загроз, що походять з Близького Сходу. Впевнений, що зусилля Володимира Путіна не увінчаються успіхом", - додав Помпео.

Нагадаємо, 1 лютого 2019 року США оголосили про припинення участі в Договорі про ракети середньої і меншої дальності через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Рішення про вихід з Договору набула чинності 2 лютого.

Згодом президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з главою МЗС і Міністерства оборони оголосив про вихід Росії з Договору про ракети середньої і меншої дальності.