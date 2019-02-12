ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помпео: США будуть боротися з Росією за вплив на східному фланзі НАТО

Новини » Політика    12.02.2019 - 10:56
Помпео: США будуть боротися з Росією за вплив на східному фланзі НАТО
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео заявив, що Росія ніколи не стане другом для свободи і суверенітету менших націй

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США будуть боротися з Росією за відновлення свого впливу на східному фланзі НАТО, особливо в таких країнах, як Угорщина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Вloomberg.

"Ми не повинні дозволяти Путіну забивати клини між друзями в НАТО", - заявив Помпео журналістам перед зустріччю з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Угорці дуже добре знають, що авторитарна Росія ніколи не стане другом для свободи і суверенітету менших націй", - додав він.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа представила фінальну версію щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході.

До цього держсекретар Майкл Помпео заявив, що Російська Федерація хоче витіснити Сполучені Штати Америки з Близького Сходу, однак цього не відбудеться.

РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони Норвегії, Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Росії ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі.

Розвідка США підозрює Росію у створенні бойових супутників Помпео обговорив з Сійярто важливість підтримки України
Новини України Сполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяНАТО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся