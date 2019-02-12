Помпео: США будуть боротися з Росією за вплив на східному фланзі НАТО

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео заявив, що Росія ніколи не стане другом для свободи і суверенітету менших націй

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США будуть боротися з Росією за відновлення свого впливу на східному фланзі НАТО, особливо в таких країнах, як Угорщина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Вloomberg.

"Ми не повинні дозволяти Путіну забивати клини між друзями в НАТО", - заявив Помпео журналістам перед зустріччю з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

"Угорці дуже добре знають, що авторитарна Росія ніколи не стане другом для свободи і суверенітету менших націй", - додав він.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа представила фінальну версію щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході.

До цього держсекретар Майкл Помпео заявив, що Російська Федерація хоче витіснити Сполучені Штати Америки з Близького Сходу, однак цього не відбудеться.

РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони Норвегії, Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Росії ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі.