Помпео: Росія не зможе витіснити США з Близького Сходу

Помпео розповів про відносини США з Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Єгиптом

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Российская Федерация хочет вытеснить Соединенные Штаты Америки с Ближнего Востока, однако этого не произойдет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Fox News.

"Владимиру Путину очень бы этого хотелось, но такого при президенте (США Дональде, - ред.) Трампе не произойдет. Партнерства, которые мы выработали на всем Ближнем Востоке, являются глубокими и прочными", - заявил он.

Помпео рассказал об отношениях США с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Иорданией и Израилем.

"Все эти страны формируют важный бастион, чтобы США продолжали защищать американцев от угроз, исходящих с Ближнего Востока. Уверен, что усилия Владимира Путина не увенчаются успехом", - добавил Помпео.

Напомним, 1 февраля 2019 года США объявили об прекращении участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности из-за российской крылатой ракеты 9М729, запуск которой осуществляется с помощью пусковых установок "Искандер-М". Решение о выходе из Договора вступило в силу 2 февраля.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МИД и Министерства обороны объявил о выходе России из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.