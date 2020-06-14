Помпео: Росія має припинити репресії і повернути Крим Україні

Російська Федерація має припинити репресії в окупованому Криму і повернути півострів Україні. Вашингтон також закликає Москву звільнити політв'язнів українців.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, передає прес-служба Держдепу у Facebook.

"Росія має припинити репресії проти тих, хто виступає проти її окупації, звільнити несправедливо ув'язнених українців і повернути повний контроль над півостровом Україні. Крим - це Україна", - заявив Помпео.

Відзначимо, заява Помпео прозвучала на тлі того, що Європейський союз готується продовжити так званий "кримський пакет" санкції проти Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідери Євросоюзу можуть продовжити санкції за анексію Криму наступного тижня; очікується, що найближчими днями пройде саміт ЄС в режимі відеоконференції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Брюсселя із закликом посилити тиск на Росію за грубі порушення прав людини і міжнародного права в Криму; зокрема, окупаційна влада має намір провести так званий референдум щодо поправок до конституції РФ й на українському півострові.

