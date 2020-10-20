Помпео просить світ допомогти США покарати ГРУшників-хакерів

Фото: Майк Помпео (flickr.com gageskidmore)

Держсекретар США Майк Помпео закликав всі країни світу підтримати США і допомогти їм притягнути до відповідальності росіян, яких Вашингтон звинувачує в кіберзлочини. За його словами, Росія продовжує вести дестабілізуючу діяльність в кіберпросторі.

Про це йдеться в заяві Помпео, опублікованому на сайті Держдепу.

"Росія, яка позиціонує себе як поборник стабільності в кіберпросторі, насправді є одним з найбільших руйнівників глобального інтернету. Ми закликаємо Росію покласти кінець її безвідповідальної поведінки. Крім того, ми закликаємо всі держави, які хочуть бачити більшу стабільність в кіберпросторі, приєднатися до нам і допомогти притягнути до відповідальності тих, кому сьогодні пред'явлені звинувачення", - сказав він.

Нагадаємо, Мін'юст США пред'явив звинувачення шістьом офіцерам ГРУ РФ в причетності до кібератак на об'єкти політичної, фінансової і спортивної інфраструктури по всьому світу. Зокрема їх підозрюють в атаках на Україну, США, Францію і Південну Корею і поширенні небезпечного вірусу NotPetya.

Крім того, за даними британської влади, російська військова розвідка планувала кібератаку на Олімпійські і Паралімпійські ігри в Токіо, щоб зірвати головна спортивна подія в світі.