Росія планувала кібератаку на організаторів Олімпійських ігор в Токіо, - розвідка Британії

Фото: Символи Олімпіади в Токіо (twitter.com/tokyo2020)

Російська військова розвідка планувала кібератаку на заплановані в Японії Олімпійські та Паралімпійські ігри цього літа в Токіо, щоб зірвати головну спортивну подію у світі.

Про це повідомив Національний центр кібербезпеки Великобританії, передає The Guardian.

Російська кібератака була спрямована на організаторів Ігор, логістичні служби та спонсорів. Її планували до того моменту, як Олімпіада була відкладена через пандемію коронавірусу на 2021 рік.

Багато раніше приписувані Росії кібератаки були спрямовані проти державних інститутів політичних опонентів Москви, але частково кіберактивність була спрямована на агентства, які проводять розслідування щодо російського спортивного допінгу.

Такі плани РФ іноземна розвідка зафіксувала вперше. Зазначимо, що російських учасників виключили з Олімпіади через постійні допінгові порушення, які спонсорувало держава.

Нагадаємо, в кінці березня 2020 року на тлі пандемії Міжнародний олімпійський комітет переніс Ігри в Токіо на 2021 рік. Згідно з раніше затвердженим графіком, Олімпіада повинна була початися 24 липня цього року. Допущені на Ігри-2020 спортсмени поїдуть на ігри в наступному році без будь-яких додаткових відборів.

Також раніше в МОК заявили, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть у 2021 році незалежно від ситуації з COVID-19.