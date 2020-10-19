ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Росія планувала кібератаку на організаторів Олімпійських ігор в Токіо, - розвідка Британії

Москва , Понеділок 19 жовтня 2020 20:54
Росія планувала кібератаку на організаторів Олімпійських ігор в Токіо, - розвідка Британії
Фото: Символи Олімпіади в Токіо (twitter.com/tokyo2020)
Автор: Максим Зайченко

Російська військова розвідка планувала кібератаку на заплановані в Японії Олімпійські та Паралімпійські ігри цього літа в Токіо, щоб зірвати головну спортивну подію у світі.

Про це повідомив Національний центр кібербезпеки Великобританії, передає The Guardian.

Російська кібератака була спрямована на організаторів Ігор, логістичні служби та спонсорів. Її планували до того моменту, як Олімпіада була відкладена через пандемію коронавірусу на 2021 рік.

Багато раніше приписувані Росії кібератаки були спрямовані проти державних інститутів політичних опонентів Москви, але частково кіберактивність була спрямована на агентства, які проводять розслідування щодо російського спортивного допінгу.

Такі плани РФ іноземна розвідка зафіксувала вперше. Зазначимо, що російських учасників виключили з Олімпіади через постійні допінгові порушення, які спонсорувало держава.

Нагадаємо, в кінці березня 2020 року на тлі пандемії Міжнародний олімпійський комітет переніс Ігри в Токіо на 2021 рік. Згідно з раніше затвердженим графіком, Олімпіада повинна була початися 24 липня цього року. Допущені на Ігри-2020 спортсмени поїдуть на ігри в наступному році без будь-яких додаткових відборів.

Також раніше в МОК заявили, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть у 2021 році незалежно від ситуації з COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Російська ФедераціяВеликобританияОлімпіада

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся