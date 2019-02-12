Помпео закликав центральну та східну Європу протистояти впливу Китаю та РФ

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео заявив, що посткомуністичні країни є особливо вразливими до політичного втручання КНР та Росії

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео закликав країни центральної та східної Європи протистояти впливу Китаю та Росії. Про це він заявив у Словаччині під час заходів з відзначення 30-ї річниці падіння комунізму, повідомляє РБК-Україна з посиланням на USN.

Помпео заявив, що посткомуністичні країни є особливо вразливими до китайських та російських загарбницьких інвестицій та політичного втручання. Так, для боротьби із загрозою Штати взяли на себе зобов'язання посилити свою присутність у регіоні через угоди про оборонне співробітництво та програми обміну.

"Державний секретар США Майк Помпео звернувся до країн центральної та східної Європи, закликаючи протистояти китайському та російському впливу", - повідомляє видання.

Коментуючи відносини США з країнами Європи, держсекретар зазначив, що вони "були побудовані на спільних цінностях та тепер ми повинні підтримувати їх на цій основі, особливо, борючись проти російської агресії, що підриває свободу на цьому континенті, а також проти Китаю, який пригнічує людей, розширюючи свій вплив за межами власних кордонів".

Як писало РБК-Україна раніше, анонсувалося, що Помпео відправляється 11 лютого 2019 з візитами в Угорщину, Словаччину і Польщу для проведення політичних переговорів, у яких США прагнуть знизити вплив РФ і Китаю.

Нагадаємо, військова розвідка Штатів запідозрила Росію у намірі використовувати супутники для проведення атак на космічні апарати.