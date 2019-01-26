Мадуро прокоментував скликання засідання ООН

Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Ніколас Мадуро привітав рішення скликати засідання

Президент Венесуели Ніколас Мадуро під час прес-конференції привітав рішення влади США скликати засідання Ради безпеки ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Universal.

Він уточнив, що в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку від Венесуели поїде міністр закордонних справ Хорхе Арреаса.

"Ласкаво просимо на дебати. Це те, чого ми хотіли. Майк Помпео випередив мене. Спасибі, Майк", - заявив Мадуро.

Зазначимо, раніше США вирішили скликати засідання Ради Безпеки ООН, щоб обговорити кризу в Венесуелі, 24 січня. Американські дипломати запропонували провести засідання 26 січня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив підтримку президенту Венесуели Ніколасу Мадуро в ході телефонної розмови.

Він підкреслив, що Білорусь повністю віддана і послідовно виступає за мирне врегулювання внутрішньої ситуації у Венесуелі виключно в рамках правового поля і конституції країни.