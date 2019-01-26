ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Мадуро прокоментував скликання засідання ООН

Новини » Політика    26.01.2019 - 05:14
Мадуро прокоментував скликання засідання ООН
Фото: Ніколас Мадуро (wikimedia.org)

Ніколас Мадуро привітав рішення скликати засідання

Президент Венесуели Ніколас Мадуро під час прес-конференції привітав рішення влади США скликати засідання Ради безпеки ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Universal.

Він уточнив, що в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку від Венесуели поїде міністр закордонних справ Хорхе Арреаса.

"Ласкаво просимо на дебати. Це те, чого ми хотіли. Майк Помпео випередив мене. Спасибі, Майк", - заявив Мадуро.

Зазначимо, раніше США вирішили скликати засідання Ради Безпеки ООН, щоб обговорити кризу в Венесуелі, 24 січня. Американські дипломати запропонували провести засідання 26 січня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив підтримку президенту Венесуели Ніколасу Мадуро в ході телефонної розмови.

Він підкреслив, що Білорусь повністю віддана і послідовно виступає за мирне врегулювання внутрішньої ситуації у Венесуелі виключно в рамках правового поля і конституції країни.

Білий дім прокоментував арешт колишнього радника Трампа Трампа закликають ввести нові санкції проти Росії
Новини України ООНСполучені Штати АмерикиВенесуэлаНиколас Мадуро
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся