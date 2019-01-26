Мадуро прокоментував скликання засідання ООН

Ніколас Мадуро привітав рішення скликати засідання
Президент Венесуели Ніколас Мадуро під час прес-конференції привітав рішення влади США скликати засідання Ради безпеки ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Universal.
Він уточнив, що в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорку від Венесуели поїде міністр закордонних справ Хорхе Арреаса.
"Ласкаво просимо на дебати. Це те, чого ми хотіли. Майк Помпео випередив мене. Спасибі, Майк", - заявив Мадуро.
Зазначимо, раніше США вирішили скликати засідання Ради Безпеки ООН, щоб обговорити кризу в Венесуелі, 24 січня. Американські дипломати запропонували провести засідання 26 січня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив підтримку президенту Венесуели Ніколасу Мадуро в ході телефонної розмови.
Він підкреслив, що Білорусь повністю віддана і послідовно виступає за мирне врегулювання внутрішньої ситуації у Венесуелі виключно в рамках правового поля і конституції країни.