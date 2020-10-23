Помпео закликав Азербайджан та Вірменію повернутися до переговорів

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео провів переговори з міністрами закордонних справ Азербайджану та Вірменії, які воюють в Нагірному Карабасі. Помпео закликав сторони конфлікту повернутися за стіл переговорів.

Про це глава американського Держдепу написав на сторінці у Twitter.

За словами Помпео, під час окремих зустрічей з Зограбом Мнацаканяном та Джейхуном Байрамовим обговорювалися кроки для припинення насильства в Нагірному Карабасі.

"Обидві (сторони конфлікту - ред.) повинні дотримуватися режиму припинення вогню і повернутися до переговорів" - заявив він за результатами переговорів.

Нагадаємо, напередодні прес-пул Білого дому заявив, що президент США Дональд Трамп також бере участь у переговорах з Азербайджаном та Вірменією. Трамп виступає у ролі посередника.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі вже неможливе дипломатичним шляхом.

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину використати свій регіональний вплив для врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.