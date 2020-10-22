У НАТО закликали Туреччину використати вплив для примирення Баку та Єревану

Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)

Північноатлантичний альянс вперше закликає Туреччину використати свій значний вплив в регіоні, щоб зменшити напруженість між Вірменією та Азербайджаном. НАТО хоче примирення в Нагірному Карабасі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ході прес-конференції в Брюсселі.

За його словами, всі члени НАТО схвильовані бойовими діями в Нагірному Карабасі, але Альянс не є стороною конфлікту, тому підтримує існуючі механізми його вирішення.

"Туреччина є цінним членом НАТО, однак я також очікую від Туреччини використання її значного впливу в регіоні, щоб знизити напруженість (в Нагірному Карабасі - ред.). А зараз нам необхідне негайне припинення вогню та його дотримання всіма сторонами", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, вчора у Брюссель відправився президент Вірменії Армен Саркісян, щоб обговорити зі Столтенбергом та європейськими чиновниками ситуацію в Нагірному Карабасі.

Крім того, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що конфлікт в Нагірному Карабасі вже не можна вирішити дипломатичним шляхом.