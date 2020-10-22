ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У НАТО закликали Туреччину використати вплив для примирення Баку та Єревану

Брюссель, Четвер 22 жовтня 2020 20:47
У НАТО закликали Туреччину використати вплив для примирення Баку та Єревану
Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Північноатлантичний альянс вперше закликає Туреччину використати свій значний вплив в регіоні, щоб зменшити напруженість між Вірменією та Азербайджаном. НАТО хоче примирення в Нагірному Карабасі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ході прес-конференції в Брюсселі.

За його словами, всі члени НАТО схвильовані бойовими діями в Нагірному Карабасі, але Альянс не є стороною конфлікту, тому підтримує існуючі механізми його вирішення.

"Туреччина є цінним членом НАТО, однак я також очікую від Туреччини використання її значного впливу в регіоні, щоб знизити напруженість (в Нагірному Карабасі - ред.). А зараз нам необхідне негайне припинення вогню та його дотримання всіма сторонами", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, вчора у Брюссель відправився президент Вірменії Армен Саркісян, щоб обговорити зі Столтенбергом та європейськими чиновниками ситуацію в Нагірному Карабасі.

Крім того, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявляв, що конфлікт в Нагірному Карабасі вже не можна вирішити дипломатичним шляхом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі НАТОЄнс СтолтенбергТурцияАрменияАзербайджанНагорный Карабах

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся