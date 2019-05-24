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Помпео переніс візит до Німеччини на 31 травня

Новини » Політика    24.05.2019 - 15:31
Помпео переніс візит до Німеччини на 31 травня
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео повинен був відвідати Німеччину для переговорів з канцлером Ангелою Меркель на початку травня

Госсударственную секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео відвідає Німеччину з робочим візитом 31 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Помпео повинен був відвідати Німеччину для переговорів з канцлером Ангелою Меркель на початку травня, але в останній момент скасував його на користь незапланованої поїздки до Іраку.

Прес-секретар уряду Німеччини заявила, що Ангела Меркель на переговорах планує обговорити напруженість у відносинах з Іраном через ядерну програму і ролі на Близькому Сході, яку повинні врегулювати мирним шляхом.

Нагадаємо, 7 травня держсекретар США Майк Помпео в останній момент скасував офіційний візит в Берлін.Помпео послався на "невідкладні справи". У Держдепартаменті повідомили, що хотіли б відкласти заплановані зустрічі, а сам держсекретар розраховує найближчим часом відвідати столицю Німеччини.

Пізніше держсекретар США здійснив незапланований швидкоплинний візит до Іраку на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Іраном. У Багдаді Майк Помпео провів 4 години.

А 9 травня Майк Помпео скасував візит до Гренландії, щоб повернутися до Вашингтона на тлі загострення напруженості з Іраном.Очікувалося, що Помпео завершить своє європейське турне візитом до Гренландії, направленому на просування арктичної політики адміністрації президента Дональда Трампа.

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