Помпео очікує, що нові санкції загальмують будівництво "Північного потоку-2"

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки сподіваються, що застосування закону CAATSA проти російського газопроводу "Північний потік-2" загальмує завершення його будівництва. Компанії, які можуть швидко завершити проект, відмовляться від співпраці.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео на слуханнях в Сенаті, які транслював телеканал CSPAN.

"Ми сподіваємося, що тепер ті, хто може швидко завершити будівництво газопроводу, вирішать не робити цього", - пояснив він.

Крім того, Помпео розповів, що рішення про введення нових санкцій ухвалював особисто президент США Дональд Трамп.

"Я, зі свого боку, рекомендував вчинити саме так (застосувати закон CAATSA - ред.)", - наголосив держсекретар.

Нагадаємо, в середині липня Помпео анонсував нові санкції проти російського "Північного потоку-2", щоб не допустити завершення його будівництва; під нові санкції можуть потрапити навіть європейські компанії.

Зазначимо США виступають проти "Північного потоку-2", який має з'єднати Німеччину та Росію, адже газопровід може загрожувати енергетичній незалежності Європи. Київ також проти будівництва трубопроводу, адже це ставить під загрозу транзит російського газу через Україну, який щорічно приносить мільярди гривень до бюджету.

У Німеччині виступили проти нових санкцій США щодо "Північного потоку"; німецьке МЗС звинуватило Вашингтон в ігноруванні прав Європи.