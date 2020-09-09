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Помпео відреагував на насильницьке вигнання білоруських опозиціонерів

Автор: Инна Собора

Державний секретар США Майк Помпео закликав білоруську владу припинити насильство на тлі протестів в країні після виборів президента. Таким чином дипломат відреагував на насильницьке вигнання лідерів опозиції в Білорусі.

Про це Помпео написав в своєму Twitter.

Він закликав звільнити всіх незаконно затриманих в ході протестів.

"Глибоко стурбований повідомленнями про викрадення і спробу насильницького вигнання лідерів опозиції в Білорусі. Ми закликаємо білоруську владу припинити насильство по відношенню до мирних демонстрантів і звільнити всіх несправедливо затриманих, в тому числі громадянина США Віталія Шклярова", - зазначив держсекретар.

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Нагадаємо, вранці 8 вересня в Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колесникова, Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон з Україною. Після цього стало відомо, що Роднеков і Кравцов справді в Україні, проте Колесникову затримали на території Білорусі.

Опозиціонери заявляють, що їх силою вивезли з країни.

Раніше члена білоруського Координаційної ради опозиції Ольгу Ковалькова, насильно вивезли на кордон з Польщею.

Зараз в Білорусі і на волі залишаються лише два члена президії Координаційної ради - Максим Знак і Світлана Алексієвич.

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