Помпео скасував візит до Москви у рамках поїздки в РФ

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео скасував візит в Москву в понеділок, 13 травня, у рамках робочої поїздки до Росії. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, при цьому залишається в силі зустріч міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, яка запланована у вівторок, 14 травня, в Сочі. Кремль при цьому не виключав, що в Сочі Помпео прийме і президент Росії Володимир Путін.

Натомість у понеділок, 13 травня, Помпео вирушить до Брюсселя, де обговорить ситуацію навколо Ірану із представниками Євросоюзу. Відомо, що держсекретар вже вилетів з Вашингтона у напрямку Європи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Помпео прибуде в Москву. Там він повинен був зустрітися з колективом посольства США та американськики бізнес-лідерами, які працюють в РФ.