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Помпео засудив насильство на протестах у Білорусі

Вашингтон, Понеділок 10 серпня 2020 23:17
Помпео засудив насильство на протестах у Білорусі
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

США занепокоєні ситуацією з виборами у Білорусі

Проведення президентських виборів у Білорусі у неділю, 9 серпня, викликає глибоку стурбованість у Сполучених Штатів Америки. Білоруські президентські вибори не були вільними та справедливими.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео на сторінці у Twitter.

Помпео наголосив, що Вашингтон рішуче засуджує насильство над протестувальниками та затримання прихильників опозиції у Білорусі.

"Ми підтримуємо демократичне прагнення народу Білорусі", - додав він.

Нагадаємо, вчора у Білорусі відбулися президентські вибори. За даними ЦВК, перемогу знову здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Опозиція відмовилася визнавати результати виборів та заявила, що насправді перемогла головна опонентка Лукашенка - Світлана Тіхановська.

Незадоволені результатами виборів білоруси вийшли на вулиці Мінська та інших великих міст країни. Силовики розганяли протестувальників водометами, світлошумовими гранатами та гумовими кулями.

Сьогодні, 10 серпня, протести у Білорусі поновилися; силовики намагаються розігнати акції протесту, але люди продовжують виходити на вулиці міст.

Додамо, що країни Люблінського трикутника (Україна, Литва та Польща) зробили спільну заяву щодо протестів у Білорусі; міністри закордонних справ країн засудили насильство та закликали до діалогу.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиБілорусьпротествыборы
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