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Росія прокоментувала наміри США вийти з ракетного договору

Новини » Політика    01.02.2019 - 12:36
Росія прокоментувала наміри США вийти з ракетного договору
Фото: заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков (flickr.com)

У РФ вважають, що після виходу з договору США зможуть розгорнути в Європі 48 ракет

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков прокоментував наміри США вийти з Договору про ракети середньої та малої дальності (РСМД) і заявив, що "гра вже відіграна". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

"Я думаю, що це неминуча перспектива. Ця гра відіграна. Американці, звичайно, договір у підсумку відкинуть", - сказав Рябков.

За його словами, після виходу з договору США зможуть розгорнути в Європі 48 ракет, чий радіус дії доходить до європейської території Росії.

Нагадаємо, заступник державного секретаря США Андреа Томпсон заявила, що Сполучені Штати Америки планують вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності 2 лютого 2019 року. За її словами, розрив Договору про РСМД розв'яже руки американським військовим.

До цього голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що початок виробництва в США нових ядерних боєголовок W76-2 підвищує ризик конфлікту.

Відзначимо, в США завод з виробництва ядерної зброї Pantax в штаті Техас почав складання першого серійного зразка ядерної боєголовки малої потужності (5-7 кілотонн) - W76-2. Запуск виробництва "свідчить про здатність NNSA досягти істотної програмної віхи" при реалізації масштабної національної ініціативи в галузі безпеки", яка здійснюється в рамках нової ядерної стратегії Пентагону, ініційованої адміністрацією Дональда Трампа в 2018 році.

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