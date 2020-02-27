Помпео звинуватив владу Китая у приховуванні інформації про коронавірус

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Китай у спробах приховати дані про поширення коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Помпео розкритикував Пекін за те, що китайська влада видворила з країни трьох журналістів The Wall Street Journal і заявив, що доступ до правдивої інформації про вірус є важливою для громадськості та медиків.

"Видворення наших журналістів знову наголошує на проблемі з урядом в подоланні SARS, а тепер коронавірусу, а саме - цензурі. Це може мати смертоносні наслідки", - сказав держсекретар США.

Він також зазначив, що приховування інформації може зашкодити боротьбі проти вірусу.

"Якщо б Китай дозволив своїм та іноземним журналістам та медикам вільно говорити та отримувати інформацію, китайські посадовці та представники інших країн набагато краще підготувались би до відповіді на цей виклик", - сказав головний дипломат США.

РБК-Україна писало, що у середу Пентагон заявив Конгресу, що розглядає можливість додаткового фінансування для боротьби з поширенням коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах кількість заражених коронавірусом збільшилася до 60 осіб.