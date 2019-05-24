Помпео звинуватив Huawei у брехні про зв'язки з урядом Китаю

Держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що голова китайського телекомунікаційного гіганта Huawei у своїх заявах спотворює природу своїх взаємовідносин з урядом Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Зі слів Помпео, Huawei пов'язана не тільки з Китаєм, а й з Комуністичною партією КНР.

"Існування цих зв'язків ставить під загрозу американську інформацію, яка проходить цими мережами", - підкреслив держсекретар.

Водночас голова Huawei Жень Чжэнфэй наполягає, що його компанія не має наміру ділитися секретною інформацією, заперечує, що її контролює Пекін і стверджує, що не працює з китайським урядом.

Помпео спростовує ці твердження.

"Говорити, що вони не працюють з китайським урядом, - помилкове твердження. Китайське законодавство зобов'язує його це робити. Голова Huawei щонайменше не каже правди американському народові та всьому світу", - підкреслив він.

Минулого тижня уряд США заборонив американським компаніям вести бізнес з Huawei, що загострило торгову війну між Штатами і Китаєм.

Нагадаємо, 15 травня президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження в США режиму надзвичайної ситуації з метою захистити комунікаційні мережі. Раніше у Вашингтоні Huawei неодноразово звинувачували у створенні шпигунського устаткування.

19 травня американська Google припинила надання послуг і технічної підтримки китайській Huawei.