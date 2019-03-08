Помпео звинуватив адміністрацію Мадуро у відключенні електрики у Венесуелі

Держсекретар США заявив, що проблема електроенергії в країні через некомпетентність режиму президента

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вина за отключения электроэнергии на территории Венесуэлы лежит на администрации президента республики Николасе Мадуро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Помпео в Twitter.

Помпео заявил, что разруха и отключение электроэнергии в стране, из-за которой страдают граждане Венесуэлы, происходит не из-за США, Колумбии, Эквадор, Бразилии или кого-то еще.

"Нехватка электроэнергии и голод являются результатом некомпетентности режима Мадуро", - заявил госсекретарь США.

Также Помпео добавил, что политика Мадуро "не может ничего принести кроме темноты".

"Нет еды. Никаких лекарств. Теперь нет власти. Дальше нет Мадуро", - добавил госсекретарь США.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Венесуэле начались масштабные перебои с электричеством. Без электроэнергии остались несколько линий столичного метрополитена и аэропорт Майкетия, который обслуживает Каракас, национальная электрическая компания заявила, что работает над восстановлением подачи электричества.