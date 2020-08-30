Помпео стурбований намірами Китаю купити український "Мотор Січ"

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

США стурбовані в зв'язку з планами Китаю купити український завод з виробництва авіаційних газотурбінних двигунів для літаків і вертольотів "Мотор Січ". Глава держдепу США Майк Помпео назвав інвестиції Китаю "зловмисними".

Про це повідомляється на сайті відомства.

Відзначається, що Помпео зробив цю заяву зробив 26 серпня у час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, "Мотор Січ" - один з найбільших в світі виробників авіаційних і вертолітних двигунів. Тривалий час його одноосібно контролював екс-нардеп В'ячеслав Богуслаєв, який до цих пір є президентом підприємства і генеральним конструктором вертолітної техніки.

Крім того, в ході розмови сторони обмінялися думками щодо подій в Білорусі, а також епідеміологічну ситуацію на Україні.

Нагадаємо, "Мотор Січ" - один з найбільших у світі виробників авіаційних і вертолітних двигунів. Тривалий час його одноосібно контролював екс-нардеп В'ячеслав Богуслаєв, який досі є президентом підприємства і генеральним конструктором вертолітної техніки.

Лише в грудні минулого року 81-річний президент підприємства визнав, що продав у 2016 році свої акції інвесторам з Китаю, щоб врятувати "Мотор Січ".

група китайських інвесторів ще у 2016 р. придбала корпоративні права підприємства. Напередодні Beijing Xinwei Technology Group в рамках розкриття суттєвої інформації про свою діяльність повідомила на Шанхайській фондовій біржі, що її "дочка" Beijing Skyrizon та українська група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського разом з її афілійованими компаніями подали 4 серпня нову заяву в Антимонопольний комітет України (АМКУ) про купівлю акцій "Мотор Січ".

Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проаналізувати ситуацію про продаж контрольного пакета акцій "Мотор Січ".

За словами Шмигаля, питання продажу "Мотор Січ" розглянуть у суді.