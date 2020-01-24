США планують переорієнтацію військ закордоном через Китаю і Росії

Фото: Марк Еспер (Getty Images)

Пентагон планує перенаправити більшу кількість військ в Азію

Сполучені Штати в цьому році планують розпочати процес переорієнтації військ закордоном у зв'язку з викликами з боку Китаю та Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами глави Пентагону Марка Еспера, планує перерозподіл більшої кількості військових в Азію і повернення іншого персоналу, який перебуває за кордоном, назад у США. При цьому на даний час Пентагон не має чіткого дедлайну завершення процесу.

"Якщо б мені довелося вказати кінцеву дату (щодо перерозподілу - ред.), я б хотів переконатися, що ми перебуваємо в якомусь кращому положенні до початку наступного фінансового року (починається 1 жовтня - ред.). Тому я хочу рухатися досить швидко", - заявив Еспер.

Експерти відзначають, що такі зусилля є запізнілими, враховуючи військові успіхи Китаю за останні 20 років, тоді як США зосередилася на антитерористичних операціях в Іраку, Афганістані, Сирії та інших місцях.

Раніше РБК-Україна писало, що США призупинили операції коаліції проти ИГИЛ в Іраку. Рішення про відновлення військових операцій коаліція веде з владою Іраку.

Також повідомлялося, що США плануються скорочення кількості американських військ в Африці або повне їх висновок. За словами Еспера, зараз першим пріоритетом для США є стримування Росії і Китаю, а не боротьба з терористичними угрупованнями.