ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США планують переорієнтацію військ закордоном через Китаю і Росії

Новини » В світі     24.01.2020 - 09:31
США планують переорієнтацію військ закордоном через Китаю і Росії
Фото: Марк Еспер (Getty Images)

Пентагон планує перенаправити більшу кількість військ в Азію

Сполучені Штати в цьому році планують розпочати процес переорієнтації військ закордоном у зв'язку з викликами з боку Китаю та Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами глави Пентагону Марка Еспера, планує перерозподіл більшої кількості військових в Азію і повернення іншого персоналу, який перебуває за кордоном, назад у США. При цьому на даний час Пентагон не має чіткого дедлайну завершення процесу.

"Якщо б мені довелося вказати кінцеву дату (щодо перерозподілу - ред.), я б хотів переконатися, що ми перебуваємо в якомусь кращому положенні до початку наступного фінансового року (починається 1 жовтня - ред.). Тому я хочу рухатися досить швидко", - заявив Еспер.

Експерти відзначають, що такі зусилля є запізнілими, враховуючи військові успіхи Китаю за останні 20 років, тоді як США зосередилася на антитерористичних операціях в Іраку, Афганістані, Сирії та інших місцях.

Раніше РБК-Україна писало, що США призупинили операції коаліції проти ИГИЛ в Іраку. Рішення про відновлення військових операцій коаліція веде з владою Іраку.

Також повідомлялося, що США плануються скорочення кількості американських військ в Африці або повне їх висновок. За словами Еспера, зараз першим пріоритетом для США є стримування Росії і Китаю, а не боротьба з терористичними угрупованнями.

У Держдепі розповіли про затримання російського генерала в Сирії У Конгресі підозрюють, що компанію Ахметова незаконно вивели з-під санкцій, - Схеми
Новини України ПентагонСполучені Штати Америкивойска
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся