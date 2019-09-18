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Помпео назвав "актом війни" атаку на нафтові об'єкти Саудівської Аравії

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Держсекретар США обговорює питання створення коаліції для стримування Ірану

Держсекретар США Майк Помпео назвав напад на саудівські нафтові об'єкти "військовим актом". Про це він сказав під час перебування в Садівській Аравії в середу, 18 вересня, повідомляє CNN.

Помпео прибув на консультації в Джидду з правителями королівства щодо наступних кроків у відповідь на атаки дронів на нафтові об'єкти 14 вересня. Зокрема, у переговорах бере участь саудівський наслідний принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

"Нам пощастило, що в цій атаці не були вбиті американці, але кожен раз, коли ви робите подібний акт війни, завжди є ризик, що це може статися ... Це атака такого масштабу, якого ми не бачили раніше", - сказав держсекретар.

Високопоставлений американський дипломат заявив, що він знаходиться на Близькому Сході, щоб створити коаліцію для стримування Ірану, і дав зрозуміти, що адміністрація Трампа буде використовувати майбутню зустріч світових лідерів на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, щоб згуртувати підтримку дій проти Тегерана, який заперечує свою причетність до атак.

У той же час президент США Дональд Трамп розпорядився ввести нові санкції проти Ірану. Це буде остання ескалація напруженості у відносинах між двома країнами, оскільки офіційні особи США звинувачують Іран.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністерство оборони Саудівської Аравії має намір пред'явити докази про причетність Тегерану до атак на саудівські нафтові об'єкти.

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