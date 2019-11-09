Помпео: ми не хочемо залежності енергозабезпечення Європи від Росії

Сполучені Штати Америки виступають проти будівництва газогопроводу "Північний потік 2", який постачатиме до Європи російський газ. Про це заявив Державний секретар США Майк Помпео, передає DW.

Перед тим, як зустрітися із канцлером Німеччини Анґелою Меркель у рамках офіційного візиту до Берліну, держсекретар зазначив, що цей газопровід може стати причиною залежності Федеративної республіки Німеччина від російських енергоносіїв.

"Ми не хочемо, щоб енергозабезпечення Європи залежало від Володимира Путіна", - заявив Помпео.

Він, зокрема, загострив увагу на авторитарних тенденціях у Росії та Китаї та заявив, що Німеччина повинна боротися заради свободи у світі спільно зі США.

Помпео також застеріг Німеччину від використання обладнання китайського телекомунікаційного концерну Huawei при створенні мобільних мереж 5G. Помпео як колишній очільник ЦРУ нагадав, що США підозрюють китайський концерн у промисловому шпигунстві.

Нагадаємо, бундестаг Німеччини переніс голосування за законопроект, який дозволив би вивести з-під дії європейського енергетичного законодавства російський проект газопроводу "Північний потік 2". Голосування було заплановане на 8 листопада, проте його відтерміновано.