Помпео та глава дипломатії ЄС обговорили ситуацію на Донбасі

Фото: Майк Помпео та Жозел Боррель (twitter.com / JosepBorrellF)

Сторони наголосили на необхідності повного виконання мінських угод

Високий представник Європейського союзу з закордонних справ Жозел Боррель обговорив з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Майком Помпео ситуацію на сході України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке Європейської зовнішньополітичної служби.

Так, в рамках свого першого візиту до Вашингтону Боррель обговорив з Помпео конфлікт на сході України та шляхи його вирішення, а також російську окупацію Криму.

"Високий представник та держсекретар обговорили конфлікт на сході України, необхідність виконання мінських домовленостей та незаконну анексію Росією Криму та Севастополя. Вони висловили свою повну підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", - зазначили у європейській службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Помпео та Боррель у Вашингтоні обговорювали дестабілізаційні дії Російської Федерації та Ірану. Зокрема, підіймалися питання встановлення миру на Близькому Сході та притягнення до відповідальності Москви та Тегерану.

Також РБК-Україна писало, що український президент Володимир Зеленський під час робочого візиту до Ватикану запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. Глава держави також звернувся до Папи з проханням про допомогу зі звільненням українців, яких незаконно утримує Російська Федерація.