Допоможе колонізувати Місяць: першу теплицю відправлять у космос вже наступного року

За словами Дейва Ріда, менеджера Redwire з проекту теплиці, проект компанії, що займається космічною інфраструктурою, допоможе отримати критично важливу інформацію для місій NASA Artemis та інших проектів. Програма Artemis спрямована на відправку астронавтів на місяць і створення довгострокової місячної колонії.

У Redwire повідомили, що першим клієнтом компанії стане Комерційна Сільськогосподарська технологічна компанія Dewey Scientific. Новий проект повинен розширити можливості людства по вирощуванню сільськогосподарських культур в космосі.

Сучасна "космічна" продукція компанії включає повністю автоматизовану систему вирощування рослин для проведення досліджень на Міжнародній космічній станції.