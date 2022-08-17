Допоможе колонізувати Місяць: першу теплицю відправлять у космос вже наступного року

Корпорація Redwire навесні наступного року запустить в космос першу комерційну теплицю, щоб активізувати дослідження в галузі рослинництва за межами Землі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Дейва Ріда, менеджера Redwire з проекту теплиці, проект компанії, що займається космічною інфраструктурою, допоможе отримати критично важливу інформацію для місій NASA Artemis та інших проектів. Програма Artemis спрямована на відправку астронавтів на місяць і створення довгострокової місячної колонії.
У Redwire повідомили, що першим клієнтом компанії стане Комерційна Сільськогосподарська технологічна компанія Dewey Scientific. Новий проект повинен розширити можливості людства по вирощуванню сільськогосподарських культур в космосі.
Сучасна "космічна" продукція компанії включає повністю автоматизовану систему вирощування рослин для проведення досліджень на Міжнародній космічній станції.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчені виявили ідеальні місця для будівництва баз на Місяці. Йдеться про провали, в яких температура вище, ніж на поверхні супутника Землі.
Тим часом телескоп Hubble, що належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору і часу.
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