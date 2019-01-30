Помічники головного тренера "Динамо" відвідають матчі "Олімпіакоса"

Тренерський штаб вивчатиме суперника по 1/16 фіналу Ліги Європи

Ассистенты главного тренера киевского "Динамо" Александра Хацкевича будут присутствовать на двух матчах соперника команды по 1/16 финала Лиги Европы - греческого "Олимпиакоса". Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Олег Лужный и испанский специалист Эдуардо Докампо будут наблюдать за домашним матчем во внутреннем первенстве против "Паниониоса", который состоится 2 февраля. На выездном поединке против ПАОКа, который запланирован на 10 февраля в Салониках, будет присутствовать лишь Эду.

В среду, 30 января, киевский клуб начал второй подготовительный сбор в Испании. Прямиком из Марбельи "Динамо" отправится в Грецию, где 14 февраля проведут первый матч против "Олимпиакоса", а ответный - 21 февраля в Киеве.

Напомним, защитник донецкого "Шахтера" Олег Данченко не отправился вместе с основным составом команды на зимний сбор и, скорее всего, готовится перейти в аренду в другой клуб.