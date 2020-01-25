Помічник Путіна звільнився через зміну курсу щодо України

Помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков вирішив піти з державної служби через "зміну курсу на українському напрямку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомив директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, помічник Володимира Путіна найближчим часом буде "займатися медитацією", після чого розповість про причини свого звільнення.

"У зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі Сурков пішов з державної служби. Протягом найближчого місяця він буде займатися медитацією. Після цього обіцяв повідомити про причини прийнятого ним рішення і про подальші плани", - розповів він.

Зазначимо, що Сурков перебував на посаді помічника Путіна з 20 вересня 2013 року. Також він обіймав цю посаду у період з 26 березня 2004 року до 7 травня 2008 року.

Нагадаємо, раніше президент Російської Федерації Володимир Путін призначив нового прем'єр-міністра після відставки Дмитра Медведєва. Новим очільником російського уряду було призначено Михайла Мішустіна.

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр РФ Медведєв оголосив про відставку свого уряду, а Путін запропонував йому посаду заступника голови Ради безпеки РФ. Медведєв був на посаді глави уряду РФ з 2012 року.