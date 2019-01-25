Задля допомоги: взяли участь у Різдвяному благодійному ярмарку

Напередодні новорічних свят у столиці був проведений благодійна різдвяна ярмарка. Організаторами виступило державне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв».

Подібний захід провели вже 26-й раз. Кожне зібрання мало єдину ціль — зібрати гроші для тих українців, котрі їх найбільше потребують. Цього року до благодійництва із задоволенням долучився і фонд «Разом». Вони надали велику кількість своєї продукції для продажу на ярмарку.

26-й Міжнародна різдвяна благодійна ярмарка зібрала представників сорока п’яти країн світу. Відвідало його більше восьми тисяч осіб. Спільними зусиллями для підтримки незахищених категорій населення вдалося зібрати більше 3 мільйонів гривень.

ДП «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв» висловлює щиру вдячність усім співробітникам благодійного фонду «Разом» та особисто Людмилі Володимирівні за участь у цьому заході. Плідна робота та високий рівень професіоналізму фонду допоміг досягти таких гарних результатів. Зазначають, що їхній вклад став гарним початком нового світлого майбутнього у житті тих, задля кого організовувався благодійний ярмарок.