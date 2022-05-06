Допомога для України: Зеленський закликав приєднатися до глобальної ініціативи United24

Її головна мета - збільшити обсяг пожертвувань для України.

"І я запрошую вас приєднатися до цієї ініціативи! Початкова складова - це однойменна платформа для збору коштів для підтримки нашої боротьби. United24. Буквально кілька кліків - і кожна людина може долучитися до того напрямку, який вважає найбільш корисним саме зараз і для себе", - заявив президент.