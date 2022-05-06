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Допомога для України: Зеленський закликав приєднатися до глобальної ініціативи United24

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент України Володимир Зеленський заявив про запуск глобальної ініціативи United24 для допомоги Україні. Її першою складовою стала однойменна платформа для збору пожертвувань з усього світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення глави Української держави.

Її головна мета - збільшити обсяг пожертвувань для України.

"І я запрошую вас приєднатися до цієї ініціативи! Початкова складова - це однойменна платформа для збору коштів для підтримки нашої боротьби. United24. Буквально кілька кліків - і кожна людина може долучитися до того напрямку, який вважає найбільш корисним саме зараз і для себе", - заявив президент.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив Положення про Єдиний державний web-портал для збору пожертв на підтримку України United24. Створення та введення в експлуатацію порталу доручено Міністерству цифрової трансформації.

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Володимир Зеленський