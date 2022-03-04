Допомога Україні сьогодні - це єдиний спосіб досягти миру для всіх, - Єрмак

Глава офісу президента Андрій Єрмак назвав допомогу Україні від Заходу єдиним способом досягти миру. За його словами, тільки так можна гарантувати, що історія не повториться і Європа не повернеться до найпохмуріших часів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Єрмака до The New York Tims .

"Ми змогли вистояти в запеклих боях в останні дні, незважаючи на жахливу жорстокість російських агресорів, і ми продовжимо битися - навіть якщо Росія стане окупуючою силою в Україні. Ми об'єднані навколо українського прапора, символу нашої ідентичності, нашої рішучості і нашої волі, але майбутнє і виживання нашої держави багато в чому залежать від Заходу", - написав Єрмак.

Глава ОП підкреслив, що війна Росії проти України може стати прологом до великої європейської або навіть глобальної бійні. Єрмак нагадав, що президент Володимир Зеленський після удару біля священного меморіалу України євреям, убитим у Другій світовій війні, написав у Twitter: "який сенс говорити" ніколи більше " протягом 80 років, якщо світ мовчить?"

"Підтримувати нас сьогодні і допомагати нам - це єдиний спосіб досягти миру для всіх і гарантувати, що історія не повториться, щоб наше майбутнє не повторило найпохмуріші часи Європи", - підкреслив Єрмак.