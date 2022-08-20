RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Допомога США і ЄС стабілізує золотовалютні резерви України, - S&P

Фото: агентство S&P Global Ratings очікує стабілізації резервів України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує, що в найближчі місяці продовжиться виділення донорських коштів в Україні, в першу чергу з США і ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву агентства.

"Крім задоволення потреб бюджету, цей приплив також повинен допомогти стабілізувати золотовалютні резерви України", - йдеться в повідомленні.

У S&P нагадали, що резерви України резерви зменшилися на 20% з лютого по липень 2022 року до 22,4 млрд доларів

"Ми також розуміємо, що уряд розглядає новий механізм фінансування і політики МВФ. Хоча терміни і деталі нової програми ще належить з'ясувати, в разі її затвердження вона може ще більше послабити тиск на державне фінансування і підтримати довіру і макроекономічну стабільність", - додали аналітики агентства.

Як відзначили в S&P, серйозне потрясіння економіки і податкової бази, пов'язане з війною, в поєднанні зі збільшенням надзвичайних витрат і витрат на оборону значно підірвало фінансове становище уряду. Влада оцінює виникаючі в результаті валові потреби у фінансуванні приблизно в 5 млрд доларів (або 2,5% довоєнного ВВП) на місяць. За прогнозами агентства, дефіцит бюджету у 2022 році складе не менше 20% ВВП в порівнянні з 3,5% до конфлікту.

Враховуючи обмежений доступ до ринків капіталу, уряд України зосередив увагу на залученні фінансової підтримки донорів. З 30 млрд доларів фінансової допомоги, обіцяної міжнародним співтовариством з початку війни, було освоєно близько 45%. "Майже половина потреб у державному фінансуванні була покрита за рахунок внутрішньої емісії, в основному закупленої Національним банком України (НБУ), що посилило і без того високий інфляційний і курсовий тиск", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міжнародне агентство S&P Global Ratings прогнозує подальшу девальвацію гривні до долара, що буде впливати на ціни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України