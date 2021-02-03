На допомогу сім'ям загиблих бійців АТО виділили майже 14 млн гривень

Кабінет міністрів виділив майже 14 млн гривень на допомогу сім'ям загиблих бійців АТО і військовим, які отримали інвалідність внаслідок участі в операції. КМУ прийняв відповідний проект розпорядження у ході сьогоднішнього засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Кабміну.

Уряд виділив 13 839,55 тисячі гривень для надання допомоги зазначеним категоріям осіб. А саме одноразову допомогу отримають члени сімей трьох бійців, які загинули під час АТО, і 21 військовий, який отримав інвалідність під час операції.

Зазначено, що кошти виділили Міністерству у справах ветеранів.

До 15 березня відомство зобов'язали подати звіт про використання виділених коштів.

Нагадаємо, з початку 2020 року станом на жовтень для надання фінансової допомоги постраждалим в антитерористичній операції виділили понад 133 млн гривень. Засоби виділяють на підставі списків, які затверджуються Міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій.

Як писало РБК-Україна, торік КМУ також направив місцевим бюджетам 611,2 млн гривень на виплату компенсації за житло ветеранам війни та сім'ям героїв Небесної сотні: уряд затвердив відповідні розпорядження.