Допомогу ЄС спрямують на будівництво шляхів між Маріуполем та Херсоном, - Омелян

Омелян також сподівається на розширення залізничних спроможностей УЗ на напрямку Маріуполя

Помощь Европейского союза должна быть направлена ​​на строительство автодорог между Мариуполем, Бердянском и Херсоном. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава МИУ отметил, что также должны быть расширены железнодорожные способности "Укрзализныци" на направлении Мариуполя.

"Мы считаем, что за счет помощи Европейского союза должны быть построены автодороги, которые соединят Мариуполь и Бердянск с Херсоном. Таким образом, мы логически продолжим и совместим все наши морские порты с "go hiway" и транспортным рубежом в Европейский союз. Также должны быть инвестированы значительные средства, расширенные железнодорожные способности "Укрзализныци" на направлении Мариуполя", - заявил Омелян.

Напомним, Европейский союз намерен направить оценочную миссию в Приазовский регион Украины в начале 2019 года.

Как писало РБК-Украина, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровский заявил, что программа макрофинансовой помощи Европейского союза поддержит экономическую стабилизацию Украины.