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Допоможуть зміцнити безпеку у морі: США передали Україні два патрульних катери

Автор: Сергій Пишкін

В рамках безпекової допомоги, США передали Україні два патрульних катери. Наразі вони направляються з Балтімора до Одеси.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

Зазначається, що це патрульні катери класу "Island". Вони є частиною безпекової допомоги на більше ніж 2,5 млрд доларів, яку США надали ще у 2014 році.

"Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО", - пише пресслужба.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в травні 2021 року США домовились передати три патрульних катери того ж класу Україні до кінця поточного року.

Вже восени в США прибув екіпаж українських військових з метою навчитися управляти військовим кораблем "Island".

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