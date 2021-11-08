Допоможуть зміцнити безпеку у морі: США передали Україні два патрульних катери

Зазначається, що це патрульні катери класу "Island". Вони є частиною безпекової допомоги на більше ніж 2,5 млрд доларів, яку США надали ще у 2014 році.

"Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО", - пише пресслужба.