У США прибув черговий екіпаж українських моряків. Вчиться керувати "Айлендом"
У США прилетів черговий український екіпаж, який готується нести службу на патрульному катері типу "Айленд". Моряки пройдуть навчання з управління бойовим кораблем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВМС ЗС України.
В аеропорту Балтімора моряків зустрічали співробітники посольства України в США та представники української діаспори.
Відзначається, що ще один катер типу "Айленд", який США передадуть Україні, прибув в Балтімор. На ньому проведуть ремонтно-відновлювальні роботи. Одночасно українські моряки пройдуть навчання з управління бойовим кораблем.
Передати катер ВМС України планується цього року.
Фото: у США прибув черговий український екіпаж патрульного катера типу "Айленд" (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Нагадаємо, раніше США передали ВМС України два патрульних катери типу "Айленд". Церемонія передачі катерів Україні проходила в Балтіморі (штат Меріленд, США).