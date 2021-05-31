США передадуть Україні три катери "Айленд" до кінця 2021 року

До кінця поточного року Україна отримає від США три катери типу "Айленд", які доєднаються до вже прийнятих до бойового складу ВМС України катерів "Старобільськ" і "Слов’янськ".

"До кінця поточного року у складі Військово-морських сил ЗС України буде сформовано дивізіон з 5 швидкохідних патрульних катерів типу Island, які передані нашій державі в рамках двостороннього співробітництва між США та Україною. До вже прийнятих до бойового складу ВМС України катерів "Старобільськ" і "Слов’янськ" впродовж 2021 року доєднаються ще 3 катери проекту "Айленд", - заявив Таран.

За його словами, усі три катери надійдуть до України зі встановленими на борту корабельними системами виробництва США та бойовими модулями.

"Зараз проводиться налагодження механізмів і систем та розпочато роботу щодо встановлення озброєння на кожному із них. Ці два катери планується відправити до України протягом третього кварталу поточного року. Також відповідні технічні роботи проводяться і на п’ятому патрульному катері Р194. Він, оснащений зброєю, обладнанням та технічними засобами, буде доставлений до Одеси наприкінці 2021 року", - підкреслив Таран.

Наразі, зазначив очільник українського оборонного відомства, на катерах які носитимуть назви "Суми" та "Фастів" в американському місті Балтимор повністю завершено відновлення їх технічного стану.