Допомагали з нелегальною міграцією білорусів: в Польщі затримали двох українців

Польські прикордонники затримали чотирьох осіб, які допомагали з організацією незаконної міграції через польсько-білоруський кордон. Серед них двоє громадян України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Польське радіо .

Серед затриманих - двоє громадян України та двоє громадян Сирії із німецькими посвідками на проживання. Зловмисники допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

Зазначається, що від початку 2021 року, прикордонники загалом затримали 250 осіб, які займалися організацією вищезгаданої нелегальної міграції. Серед них теж були й українці.

Від початку жовтня, в Польщі зареєстрували 6,7 тисячі спроб перетину польсько-білоруського кордону, а від початку року - 18,3 тисячі.