Заметили и под Москвой. ГУР атаковало регионы России новыми дронами, - источник

Дроны атаковали объекты на территории Брянской и Калужской областей и были, в частности, замечены под Москвой. По данным источников, эту операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Это было тестирование новых средств", - сказал источник РБК-Украина.

Атака беспилотников на РФ

Сегодня днем российские СМИ и чиновники сообщали об атаке беспилотников. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о сбитии одного беспилотника самолетного типа на подлете к столице РФ. По его словам, беспилотник около 12:45 по местному времени был сбит в Одинцовском городском округе.

Еще три беспилотника, как утверждают россияне, были сбиты в Брянской области, а один - упал на территории Калужской. Во всех случаях россияне уверяли, что разрушений и пострадавших нет.

Напомним, сегодня утром в российских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" объявляли план "Ковёр", а также сообщали о работе ПВО.

Кроме того, в ночь на 17 декабря дроны атаковали российский военный аэродром в Морозовске Ростовской области. На аэродроме в момент удара находилось до 20 самолетов СУ-34, часть из которых была повреждена.

Добавим, спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал атаки беспилотников на территорию РФ. По его словам, "клин клином вышибают".

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