Игнат прокомментировал удары украинских дронов по России: надо "клин клином вышибать"

Увеличение ударов украинских дронов по военным и стратегическим объектам на территории России подтверждает эффективность этой тактики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время телемарафона.

"Это уже стабильная ситуация, когда там раздается сигнал воздушной тревоги, это не может не радовать. Еще полгода назад мы проговаривали, что делать с российскими "шахедами", нападениями - я вам тогда говорил, и сейчас говорю - "клин клином вышибать" , – сказал он.

По его мнению, нужно побольше "шахедов" собственного производства - "и все туда, все туда, на аэродром Морозовск, на Москву на объекты критической инфраструктуры, энергетики".

"Если это эффективно и работает - все же не собьют. Это вроде бы медленная цель, но не так просто сбивать", - сказал спикер Воздушных сил.

По его словам, украинская промышленность смогла создать аналог иранских дронов и сегодня наращивает производство дронов-камикадзе, FPV-дронов и средств РЭБ.

Удары дронов

Напомним, в ночь на 17 декабря дроны атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области. На аэродроме в момент удара находилось до 20 самолетов СУ-34, часть из которых была повреждена.

В целом это была массированная атака БПЛА по военным объектам в трех областях РФ - Ростовской, Липецкой и Волгоградской.

Кроме того, в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" 19 декабря объявили воздушную тревогу. Также были атакованы дронами Брянская и Московская области.