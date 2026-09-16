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Ошибка Эйнштейна или новая физика: 3000 сверхновых раскрыли правду о темной энергии

08:11 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Ольга Завада
DES и DESI подтверждают, что темная энергия слабеет (фото: DESI Collaboration)

Темная энергия, заставляющая Вселенную расширяться все быстрее, может изменяться со временем - вопреки многолетним представлениям ученых. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав почти 3000 сверхновых.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv.

Как белые карлики помогают измерять космос?

Ученые объяснили: сверхновые типа Ia вспыхивают в двойных звездных системах, когда погасла звезда - белый карлик - перетягивает на себя вещество из соседней звезды.

Когда масса белого карлика превышает предел Чандрасекара, происходит термоядерный взрыв.

Что используют ученые?

Стандартный свет. Поскольку светимость таких взрывов практически одинакова, астрономы используют их в качестве эталона для измерения космических расстояний и красного смещения света.

Переосмысление данных. Исследователи объединили наблюдение телескопов за последние 30 лет в единую систему, учитывая космическую пыль, массу галактик и эффект гравитационного линзирования.

Доказательство эволюции. Сочетание данных о сверхновых с реликтовым излучением и картами распределения галактик показало отклонение от традиционного представления о постоянстве темной энергии.

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Шаг к новой физике и квантовой гравитации

Независимые измерения из двух разных источников - взрывов сверхновых и реликтовых звуковых волн ранней Вселенной - указывают на ослабление влияния темной энергии со временем.

Открытие не только позволяет понять природу самой темной энергии, но может дать подсказку для объединения общей теории относительности Альберта Эйнштейна с квантовой механикой, создание которого остается главной задачей современной теоретической физики.

Исследование ожидает новых наблюдений астрофизиков из программы DEBASS (Dark Energy Bedrock All-Sky Supernova) и впоследствии будет дополнено.

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