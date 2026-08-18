Помощники Трампа и Путина провели тайную встречу по Украине, - FT
Один из близких соратников президента США Дональда Трампа - Родни Мимс Кук-младший - недавно провел тайные переговоры с представителями Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Как удалось узнать журналистам, речь идет о "тайной дипломатической миссии", которую инициировал именно Белый дом.
Дело в том, что команда Трампа пытается найти подход к российскому диктатору Владимиру Путину после провала своих предыдущих миротворческих усилий.
Инсайдеры утверждают, что Кук-младший получил "исчерпаемые инструктажи" перед тем, как в июне принять участие в экономическом форуме главы Кремля в Санкт-Петербурге.
Известно, что соратник Трампа встретился с Антоном Кобяковым - старшим помощником Путина, однако, вероятно, не только с ним.
В центре внимания сторон был вопрос завершения российско-украинской войны.
Кук-младший не захотел комментировать свои встречи с российскими чиновниками, а также то, просил ли его Трамп продолжать эти контакты и вернется ли он туда в ближайшее время.
"Есть много запросов. Мы сейчас над этим работаем", - сказал он.
Также известно, что во время своей презентации на форуме Кук передал Путину "искренние поздравления от вашего друга президента Трампа".
Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ не планирует "замораживать" боевые действия по всей линии фронта и соглашаться на перемирие с Украиной.
А в ISW объяснили, почему Кремль отказывается от переговоров с Киевом .