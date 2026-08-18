Помощники Трампа и Путина провели тайную встречу по Украине, - FT

Один из близких соратников президента США Дональда Трампа - Родни Мимс Кук-младший - недавно провел тайные переговоры с представителями Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как удалось узнать журналистам, речь идет о "тайной дипломатической миссии", которую инициировал именно Белый дом.

Дело в том, что команда Трампа пытается найти подход к российскому диктатору Владимиру Путину после провала своих предыдущих миротворческих усилий.

Инсайдеры утверждают, что Кук-младший получил "исчерпаемые инструктажи" перед тем, как в июне принять участие в экономическом форуме главы Кремля в Санкт-Петербурге.

Известно, что соратник Трампа встретился с Антоном Кобяковым - старшим помощником Путина, однако, вероятно, не только с ним.

В центре внимания сторон был вопрос завершения российско-украинской войны.

Кук-младший не захотел комментировать свои встречи с российскими чиновниками, а также то, просил ли его Трамп продолжать эти контакты и вернется ли он туда в ближайшее время.

"Есть много запросов. Мы сейчас над этим работаем", - сказал он.

Также известно, что во время своей презентации на форуме Кук передал Путину "искренние поздравления от вашего друга президента Трампа".