Помощник начальника Подольского РТЦК в Киеве арестован по подозрению во взяточничестве

По данным следствия, подозреваемый получил взятку от адвоката в размере 25 тысяч гривен и 4 тысячи долларов за обещание не привлекать клиента адвоката к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, а также за постановку на учет, что позволило бы избежать мобилизации.

Мужчине инкриминируют злоупотребление служебными полномочиями с целью получения неправомерной выгоды и вымогательство (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Подозреваемого задержали в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 212 тысяч гривен.

Фото: Помощник начальника Подольского РТЦК в Киеве был арестован по подозрению во взяточничестве (facebook.com/vpcru)