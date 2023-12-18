Помощник госсекретаря США прибыл с визитом в Киев
Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен прибыл с рабочим визитом в Киев в понедельник, 18 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) посла США в Украине Бриджит Бринк.
"Приветствую снова в Киеве помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена. Ваш визит в очередной раз подтверждает то, что наша поддержка Украины непоколебима", - написала Бринк.
Посол США также опубликовала совместные фото с О'Брайеном.
Поздравляю снова в Киеве Помощника Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена @StateEUR ! Ваш визит еще раз подтверждает то, что наша поддержка Украины непреклонна. pic.twitter.com/PwMsF7KBD9 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 18, 2023
Проблемы с финансовой помощью США для Украины
В начале октября президент Джо Байден запросил у Конгресса более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Среди них и новое финансирование помощи Украине на более 61 млрд долларов.
Однако 6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов касательно этого пакета помощи. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.
Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по этому вопросу. На этом фоне Сенат решил продолжить работу перед рождественскими каникулами.
Более подробно о том, почему в США не могут договориться о помощи Украине, - в материале РБК-Украина.
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