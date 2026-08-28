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Умер король Норвегии Харальд V

10:07 28.08.2026 Пт
2 мин
Он ушел из жизни после тяжелой болезни
aimg Юлия Капитонова
Умер король Норвегии Харальд V Фото: Харальд V, король Норвегии (Getty Images)
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28 августа ушел из жизни король Норвегии Харальд V. Ему было 89 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Королевского двора Норвегии.

"С глубокой грустью сообщаем, что Его Величество король Харальд сегодня умер", - сказано в заявлении.

Королевский двор Норвегии уточнил, что это произошло 28 августа в 06:35.

Также накануне стало известно, что монарх находился в больнице Осло в крайне тяжелом состоянии.

Короля госпитализировали из-за гемолитической анемии - заболевания, при котором эритроциты разрушаются быстрее, чем организм успевает их восстанавливать, а также из-за связанных с ним осложнений.

Что важно знать о Короле Харальде V

Он родился 21 февраля 1937 года и был единственным сыном короля Олава V и принцессы Марты Шведской.

После смерти отца в 1991 году Харальд унаследовал престол и правил Норвегией более 35 лет.

В 1968 году Харальд женился на Соне Гаральдсен, которая происходила из обычной норвежской семьи. У супругов родились двое детей - принцесса Марта Луиза и кронпринц Гокон, являющийся наследником престола.

Во время Второй мировой войны, после оккупации Норвегии нацистской Германией, Харальд вместе с матерью и сестрами уехал в США. Его отец, тогдашний кронпринц Олав, остался в Великобритании вместе с норвежским правительством в изгнании.

До восхождения на престол Харальд проходил военную подготовку и служил в норвежских вооруженных силах. В то же время он увлекался спортом, в частности, парусным. Король трижды представлял Норвегию на Олимпийских играх, а в 1964 году в Токио завоевал золотую медаль в парусном спорте.

Харальд V был известен своим относительно неформальным стилем и стремлением поддерживать тесную связь королевской семьи с норвежским обществом. В Норвегии у монарха преимущественно церемониальные и представительные полномочия.

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