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Умер бывший нардеп Геннадий Москаль

Фото: Геннадий Москаль (facebook.com)
Автор: Наталья Юрченко

Украинский политик, экс-нардеп Геннадий Москаль скончался в возрасте 73 лет. Причиной смерти была тяжелая болезнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко в Telegram и нардепа Николая Княжицкого в Facebook.

Как отмечают парламентарии, политик ушел из жизни утром 17 марта.

"После тяжелой болезни умер Геннадий Москаль. Вечная память. Соболезнование семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым", - написал Княжицкий в соцсетях.

Что известно о Геннадии Москале

Геннадий Москаль родился 11 декабря 1959 года в селе Задубровка Черновицкой области. Он являлся генерал-лейтенантом полиции, кандидатом юридических наук, доцентом.

На внеочередных парламентских выборах 2007 года был избран нардепом от партии "Наша Украина - Народная самооборона", в 2012 году был во второй раз избран в Верховную раду от партии "Батькивщына".

В марте 2015 года он возглавил Луганскую областную военно-гражданскую администрацию. С июля 2015 по июнь 2019 года был руководителем Закарпатской ОГА.

Напомним, в начале января 2024 года скончался глава Верховной рады конца 90-х Александр Ткаченко.

В декабре 2023 года умер Леонтий Сандуляк - соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины.

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Москаль