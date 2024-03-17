Умер бывший нардеп Геннадий Москаль

Как отмечают парламентарии, политик ушел из жизни утром 17 марта.

"После тяжелой болезни умер Геннадий Москаль. Вечная память. Соболезнование семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым", - написал Княжицкий в соцсетях.

Что известно о Геннадии Москале

Геннадий Москаль родился 11 декабря 1959 года в селе Задубровка Черновицкой области. Он являлся генерал-лейтенантом полиции, кандидатом юридических наук, доцентом.

На внеочередных парламентских выборах 2007 года был избран нардепом от партии "Наша Украина - Народная самооборона", в 2012 году был во второй раз избран в Верховную раду от партии "Батькивщына".

В марте 2015 года он возглавил Луганскую областную военно-гражданскую администрацию. С июля 2015 по июнь 2019 года был руководителем Закарпатской ОГА.

Напомним, в начале января 2024 года скончался глава Верховной рады конца 90-х Александр Ткаченко.

В декабре 2023 года умер Леонтий Сандуляк - соавтор Акта провозглашения государственной независимости Украины.