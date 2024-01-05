Умер глава Верховной рады конца 90-х Александр Ткаченко

В пятницу, 5 января, стало известно, что из жизни ушел бывший глава Верховной рады Украины, участник "Каневской четверки" Александр Ткаченко. Его не стало на 85-м году жизни.

Как сообщает РБК-Украина, об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий Николай Канишевский.

Ткаченко родом из Черкасской области. С конца 1980-х по начало 1990-х он работал на министерских должностях в правительстве УССР. Он был заместителем главы правительства. В Верховной раде начал работу с 1994 года и был депутатом от Крестьянской партии. В 2002 году стал депутатом Коммунистической партии.

В 1998 году Ткаченко был избран главой парламента. В то время Рада не смогла определиться с руководителем в течение 3 месяцев. После этого в Украине появился новый термин "спикериада". В частности, Ткаченко был последним спикером, который имел поддержку левого большинства.

Когда он возглавил парламент, его заместителями стали коммунист Адам Мартынюк и социал-демократ Виктор Медведчук.

Он автор фразы: "Я не первый, но и не второй". Таков был ответ на вопрос, кто в Украине главнее - президент или глава парламента.

Последние годы жизни

Известно, что последние 10 лет Ткаченко болел и перемещался только с помощью инвалидной коляски. В марте этого года ему должно было исполниться 85 лет.

"Каневская четверка"

В 1999 году Ткаченко стал участником так называемой "каневской четверки". Это была коалиция из четырех кандидатов в президенты от оппозиционных сил в противовес президенту Леониду Кучме. В нее входили сам Ткаченко, Евгений Марчук, Александр Мороз и Владимир Олейник. Однако позже Ткаченко снял свою кандидатуру в пользу коммуниста Петра Симоненко.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно из жизни ушел эксгоссекретарь США Генри Киссинджер. К моменту смерти политику было 100 лет.

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