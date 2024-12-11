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"Динамо" присоединилось к "Шахтеру" в плей-офф Юношеской лиги УЕФА

Приштина, Среда 11 декабря 2024 19:37
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"Динамо" присоединилось к "Шахтеру" в плей-офф Юношеской лиги УЕФА Фото: Киевляне не испытывали проблем с соперником (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Андрей Костенко

Юношеская команда киевского "Динамо" обыграла косовский "2 Коррика" в ответном матче третьего раунда пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Юношеская лига УЕФА, путь чемпионов, 3-й раунд, ответный матч

"2 Коррика" U-19 – "Динамо" U-19 – 1:4 (первый матч – 0:5)

Голы: Шала, 60 – Пономаренко, 14, 42, Осипенко, 68, Редушко, 80

Результат первой встречи снял все вопросы о победителе в паре. Но юные динамовцы и в ответной игре искали счастья у ворот соперников.

Гости доминировали в течение всего поединка и четырежды заставляли голкипера чемпиона Косово вынимать мяч из сетки. В первом тайме дубль оформил Пономаренко. В первом матче он отличился хет-триком, так что в общей сложности провел в ворота "2 Коррика" пять голов.

Во втором тайме юные игроки чуть-чуть расслабились и, как результат, получили гол в свои ворота. Однако почти сразу забили третий мяч, а под занавес – четвертый.

Таким образом, одержав победу по сумме двух матчей – 9:1, динамовцы пробились в общий плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Там их уже ждут сверстники из донецкого "Шахтера". "Горняки" вчера хоть и уступили мюнхенской "Баварии", но еще раньше гарантировали себе место в следующем раунде.

Жеребьевка плей-офф состоится 20 декабря. Матчи 1/16 финала запланированы на февраль следующего года.

Ранее сообщили, что матч Лиги Европы "Реал Сосьедад" – "Динамо" пройдет под наблюдением инвестиционного консультанта.

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