Умер директор издательства "Саммит-Книга" Игорь Степурин: что известно

"Не верится, но правда... Отошел в мир иной известный культурный деятель, издатель многих коллег с Национального союза писателей Украины Игорь Николаевич Степурин... Он много сделал для нашей культуры и еще так много мог бы сделать, но в сердце очень многих - останется навсегда...", - отмечает на своей странице в Facebook украинский писатель Дмитрий Чистяк.

Вспоминают об издателе и в Украинской библиотечной ассоциации.

"Всю свою жизнь Игорь посвятил тому, чтобы авторы и книги находили своих читателей, чтобы новые и современные книги были в библиотеках. Полный идей и оптимизма, Игорь вдохновлял многих на воплощение мечты в жизнь. С теплотой и благодарностью будем вспоминать наши встречи и совместные проекты", - говорится в заметке.

Известно, что последние месяцы он боролся с тяжелой болезнью, но до последнего продолжал работать над издательскими проектами.

Игорь Степурин возглавлял ревизионную комиссию Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, был основателем Книжного клуба Верховной Рады Украины, а также руководил государственным издательством "Искусство".

В Госкомтелерадио выразили соболезнования родным и коллегам, назвав его одним из лучших специалистов издательской отрасли.

Прощание с Игорем Степуриным состоится 12 ноября в 12:00 в ритуальном зале Национального научного центра радиационной медицины, гематологии и онкологии (проспект Берестейский, 119/121, корпус 5).