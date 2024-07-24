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Умер 18-летний сын главы Львовской ОВА Козицкого: что известно

Зиновий умер в результате тяжелой болезни (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На 19-м году жизни скончался Зиновий Козицкий - сын главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

РБК-Украина рассказывает, что известно о трагическом событии.

Сообщение о смерти

О смерти юноши сообщил его отец.

"Ушел в вечность в результате тяжелой болезни мой сын Зиновий. Он горел жизнью и мечтами, а мы - жили им! Нет ни слов, ни покоя, только горе, которое разрывает сердце", - написал Козицкий на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что парастас (заупокойное богослужение) состоится сегодня, 24 июля 2024 года, в 19:00 в Храме Святой Троицы (город Львов, ул. Тершаковцев, 11а).

Похороны запланированы на четверг, 25 июля, на 14:00 (прощание также состоится во львовском Храме Святой Троицы).

Пост Козицкого (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

"Искренне сочувствую главе военной администрации и всей семье Козицких по поводу смерти сына Зиновия. Самая тяжелая потеря - это потеря ребенка. Сил вам пережить это горе. Светлая Память", - написал в соцсети мэр Львова Андрей Садовый.

Публикация Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

 

Новость дополняется...

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ЛьвовУмер