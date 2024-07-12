В Киеве умер 7-летний мальчик, лечившийся в "Охматдете" во время российского удара

В Киеве скончался 7-летний мальчик Егор Завадецкий. Он находился в Национальной детской специализированной больнице Минздрава Украины "Охматдет" во время российского удара .

РБК-Украина со ссылкой на " Вікна " рассказывает, что известно об этом трагическом событии.

Что известно о мальчике и его травмах

Согласно информации издания, 7-летний Егор Завадецкий только что закончил первый класс. Он - из многодетной семьи внутренне перемещенных лиц из Херсона.

Спасаясь от военных действий, семья переехала в село Голынь Калушской общины Ивано-Франковской области (к родным по отцовской линии).

20 июня Егор неудачно упал с велосипеда и получил серьезные травмы. Врачи диагностировали внутреннее кровоизлияние, сильный ушиб брюшной стенки и гематому на печени.

Сначала мальчика доставили в Калуш и прооперировали. На фоне стабильно тяжелого состояния его перевезли в Ивано-Франковск, а затем (ночью 25 июня) - в Киев.

В "Охматдете" его обследовали еще раз и провели несколько операций.

"Когда Егор упал с велосипеда, основной удар пришелся на печень, именно на ее соединение. В Киеве нам сказали, что одну из половин нужно удалять. Почти девять часов длилась операция, после которой сын был двое суток в сознании, говорил и реагировал. Но в оставшейся части образовался тромб. И снова операция, которая длилась 3,5 часа. После этого у него на двадцать минут остановилось сердце и понадобилось переливание крови", - рассказала журналистам мама ребенка Анастасия Завадецкая.

Уточняется, что у мальчика был отек головного мозга и глаз. После перенесенной операции он в течение 12 дней находился в коме третьей стадии.

У мальчика отказали печень, почки, не работал желудок. Также отмирала правая рука. Учитывая такую ситуацию, на момент российского ракетного удара по столичной детской больнице Егор находился на диализе.

Последствия удара по "Охматдету" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

После удара по "Охматдету" Егор выжил. Оттуда их с мамой перевезли в киевский кардиоцентр.

Там мальчик и умер утром 12 июля.

"Наш сынишка умер. Егорчик заснул навсегда. 7 лет", - написала его мать в одной из социальных сетей.