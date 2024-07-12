ua en ru
Пт, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве умер 7-летний мальчик, лечившийся в "Охматдете" во время российского удара

Пятница 12 июля 2024 13:59
UA EN RU
В Киеве умер 7-летний мальчик, лечившийся в "Охматдете" во время российского удара Егор Завадецкий лечился в "Охматдете" во время вражеского удара (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве скончался 7-летний мальчик Егор Завадецкий. Он находился в Национальной детской специализированной больнице Минздрава Украины "Охматдет" во время российского удара.

РБК-Украина со ссылкой на "Вікна" рассказывает, что известно об этом трагическом событии.

Что известно о мальчике и его травмах

Согласно информации издания, 7-летний Егор Завадецкий только что закончил первый класс. Он - из многодетной семьи внутренне перемещенных лиц из Херсона.

Спасаясь от военных действий, семья переехала в село Голынь Калушской общины Ивано-Франковской области (к родным по отцовской линии).

20 июня Егор неудачно упал с велосипеда и получил серьезные травмы. Врачи диагностировали внутреннее кровоизлияние, сильный ушиб брюшной стенки и гематому на печени.

Сначала мальчика доставили в Калуш и прооперировали. На фоне стабильно тяжелого состояния его перевезли в Ивано-Франковск, а затем (ночью 25 июня) - в Киев.

В "Охматдете" его обследовали еще раз и провели несколько операций.

"Когда Егор упал с велосипеда, основной удар пришелся на печень, именно на ее соединение. В Киеве нам сказали, что одну из половин нужно удалять. Почти девять часов длилась операция, после которой сын был двое суток в сознании, говорил и реагировал. Но в оставшейся части образовался тромб. И снова операция, которая длилась 3,5 часа. После этого у него на двадцать минут остановилось сердце и понадобилось переливание крови", - рассказала журналистам мама ребенка Анастасия Завадецкая.

Уточняется, что у мальчика был отек головного мозга и глаз. После перенесенной операции он в течение 12 дней находился в коме третьей стадии.

У мальчика отказали печень, почки, не работал желудок. Также отмирала правая рука. Учитывая такую ситуацию, на момент российского ракетного удара по столичной детской больнице Егор находился на диализе.

В Киеве умер 7-летний мальчик, лечившийся в &quot;Охматдете&quot; во время российского удара

Последствия удара по "Охматдету" (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

После удара по "Охматдету" Егор выжил. Оттуда их с мамой перевезли в киевский кардиоцентр.

Там мальчик и умер утром 12 июля.

"Наш сынишка умер. Егорчик заснул навсегда. 7 лет", - написала его мать в одной из социальных сетей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Охматдет Война в Украине Ребенок
NEWS
Более 1000 оккупантов и 5 крылатых ракет за сутки: Генштаб обновил потери захватчиков
Более 1000 оккупантов и 5 крылатых ракет за сутки: Генштаб обновил потери захватчиков
DAILY
Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет